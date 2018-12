Se redaktørens stemmer til AutoBest 2019

Citroën Berlingo og søsterbilerne Peugeot Rifter og Opel Combo vandt den europæiske AutoBest-pris med undertitlen "The Best Buy Car of Europe in 2019". Det er her, jeg sidder med i juryen som eneste danske medlem.

Jeg behøver næppe at fortælle dig, at det ikke var min favorit. Og så alligevel, for AutoBest-prisen adskiller sig fra de to andre, kendte priser, ved at blive tildelt ud fra et point-skema, som alle jurymedlemmer skal benytte.

Ved "Årets Bil i Danmark" og "Car of the Year" er det udelukkende jurymedlemmernes subjektive holdninger, der afgør point-fordelingen. Her skal kun fordeles 25 point.

I AutoBest-juryen skal hvert af de 31 jury-medlemmer fordele 2.500 point i 13 forskellige kategorier mellem (i år) seks forskellige biler. Det burde give anledning til stor spredning, men point-skemaet, som du kan se herunder, stramme fraktisk afstemningen til.

Mest bil for pengene vejer tungt

Berlingo, Rifter og Combo vandt således med 14.076 point, hvilket kun er 148 points mere end den nye Ford Focus, der fik 13.928 point, hvilket igen kun er 82 point mere end Toyota Corolla, der fik tredjepladsen med 13.846 points.

Point i skemaet tildeles i forskelligt omfang i de 13 forskellige kategorier, og kategorien "Bil for pengene" vægter tungt med i alt 500 point af de i alt 2.500 point.

Ikke desto mindre lykkedes det mig, at fordele mine point, så jeg fik Ford Focus som vinder (525 point), Toyota Corolla på 2. pladsen (495 point) og Kia Ceed på 3. pladsen med 420 point.

At Dacia Duster kom med i top 6 kan vist kun skyldes, at AutoBest-juryen oprindelig er et østeuropæisk sidestykke til "Car of the year". Se alle de 31 medlemmer her.