Lige siden jeg fik plader på min BMW 135i Cabriolet i maj, har jeg arbejdet på næste udfordring: Hvis BMW'en er min sommerbil, hvad skal jeg så kører i til vinter?

Den oprindelige plan var at finde en meget billig bil, inspireret af Steen Bachmann, som er blevet fint kørende for få tusinde kr. (i en Saab 9-3 fra 1998) eller slå til, når det godt tilbud viste sig.

I denne uge endte det med, at jeg gjorde begge dele. Min vinterbil er således ikke én, men to biler.

Sidste år købte jeg en Mazda B2200, som jeg er blevet rigtig glad for at køre i, når jeg har ærinder, som klares bedst med en pickup. Men det er en gammel diesel, og det betyder, at jeg ikke må køre i miljøzoner, og ejerafgift er forholdsvis høj på 6.500 kr.

I løbet af vinteren slog det mig, at løsningen ville være en benzin-pickup. Den slags findes der meget få af, med mindre man går efter gamle US-trucks. Men en dag faldt jeg over en Chevrolet S10, som netop har benzin-motor. Dem er der få af i Danmark, men en del i Sverige, hvor jeg fandt en pæn 1996'er med 145.000 km på tælleren.

Meget mere om den en anden gang.