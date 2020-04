Sådan klarer redaktionen på Bil Magasinet sig gennem corona-krisen

Ingen på Bil Magasinet er syge af corona, men meget er anderledes under corona-krisen – også i måden det næste nummer af Bil Magasinet er blevet til på. Vi har kæmpet for det – også mere end vi plejer, sådan at du ikke kan se forskel, og ikke føler at du mangler dit bilfix i denne tid. Tværtimod.

Tophistorien i det blad, vi sidder og arbejder på bliver en af de helt store. Den involverer en dansker, en krigszone og en bil lakeret i samme lak som Lockheed F-117 stealth-flyet. Det bli'r vildt! Men der er også et nyt blad på gaden på tirsdag, som bliver fedt! Så skynd dig at starte dit abonnement i dag ved at klikke hér!