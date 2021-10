Så du redaktørens nye bil?

I foråret skiftede jeg min fire år gamle Volvo V40 ud med en sommerdrøm i form af en BMW135i Cabriolet. Den har jeg skrevet en del om i Bil Magasinet, hvor du kan følge med i både udvælgelsen, hjemtagelsen, registreringen og finansiering af bilen. Mange af de praktiske anvisninger kan du også læse her.

Køb abonnement på Bil Magasinet her.

Fra starten var det planen, at det skulle være en sommerbil, hvilket betød, at der skulle endnu en ny bil i garagen til vinterbrug. Planen var, at jeg ville holde udkig og slå til, når et godt tilbud dukkede op. Det endte med at bliver til to nye biler.

Den ene af dem blev en Chevrolet S10 pick up fra 1996, som jeg hentede i Sverige i august.

"Hvad i alverden skal du med den, har du ikke allerede en træls gammel pickup", kan jeg hører dig råbe ind i skærmen. Her to måneder senere, har jeg svært ved at svare på det venlige spørgsmål.

Men her er det ræsonnement, der fik mig overtalt til at gøre det.