Redaktørens udskidte Mazda er nomineret til Film Festivalen i Cannes

Første gang i 18 år

I filmen har folkene, at dømme efter filmens trailer, gjort alt for at få bilen til at se så trist og skrotagtig ud, som muligt. Der skulle dog ikke meget andet end lidt skrammel på ladet til.

Bulerne, der sad samme sted på begge skærme, skyldes vist, at der har været monteret et kamera på bilens frontklap. Men det har altså ikke været forgæves.

Tirsdag blev det offentliggjort, at »Frie Mænd«, som er en afgangfilm fra Den Danske Filmskole, er blevet udtaget til festivalen i Cannes, hvor den skal deltage i kategorien "Cinéfondation", der fremhæver filmskole- og debutfilm. Vinderen sikrer sig en udtagelse til hovedkonkurrencen med sin første spillefilm.

Ifølge Berlingske Tidende er det første gang i 18 år, at en fiktionsfilm fra Den Danske Filmskole udtages til konkurrencen.