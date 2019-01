Redaktørens 7 bedste nybiloplevelser i 2018. Plus den gamle og den ærgerlige

Nåh ja, Caterham Super Seven er vel knap ny, men endnu en ny version af bilen var anledning nok til, at vi tog den med til Handlingday i 2018.

Du kan faktisk ikke se det, for alt det nye gælder motoren. Altså andet er ved det gamle, men jeg behøver kun små anledninger til at køre den igen. Jeg har tidligere været ejer af sådan en, og jeg savner den stadig jævnligt.

Glæd dig i øvrigt til en spændende historie om bilen i Bil Magasinet til februar.