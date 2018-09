Redaktøren mener: Elbil-succes afhænger af, om vi kan stole på Folketinget

Klimarådet offentliggjorde tirsdag en rapport, hvor de kræver 500.000 grønne biler I 2030, og Socialdemokratiet stemmer i med forslag om tilskud til elbiler. Men det er volapyk i forhold til elbilernes grundlæggende problem i Danmark.

Det afhænger nemlig af, om Christianborg kan levere det, de har allersværest ved: Troværdighed.

Bilen er for de fleste husstandes vedkommende den største eller næststørste investering. Vi slår gerne til på et godt tilbud inden for de rammer, vi selv har sat, men det vi bekymrer os mest om, er, hvad vi kan få for bilen om tre eller fem år.

Og det er der god grund til. Gensalgsværdien er nemlig altafgørende for, hvad de samlede omkostninger ved at køre i bilen over en årrække bliver.

Prisen på elbiler er uforudsigelig

Der er sikkert mange, der er villige til at give lidt ekstra for at køre i elbil, men både for dem og alle andre er det afgørende, hvad den samlede udgift ved at eje og bruge bilen er. Så længe skiftende regeringer jonglerer med afgiften på biler, som om det var dagens tilbud på Haribo lakrids, er det helt umuligt at forudse – og så tør vi ikke køre elbil.