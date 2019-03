Redaktøren: Genève 2019 er en vanvittig biludstilling

Ferrari: En helt almindelig model

Pagani viser ikke en ny bil men en original, restaureret Zonda C12 fra 1999 for at fejre 20 års-jubilæet for modellen.

Mercedes viser en åben Roadster-version af Mercedes AMG GT R, der er begrænset til 750 stk.

I den henseender er den nye Ferrari F8 Tributo en forsigtig bil med bare 720 hk. Det er 10 hk mere end Bentley Continental GT, der viste en særlig ”No.9”-version, som en hyldestmodel til Bentley's Le Mans-deltagelse i 30'erne. Teknisk set er det den kendte W12 med 710 hk. No.9 bliver kun produceret i 100 eksemplarer.