Redaktøren: "Der kommer nok ikke plader på Ferrari'en i år"

Ca. 70.000 kr. pr. år.

Der er to årsager til, at jeg ikke får plader på, og begge har med økonomi at gøre. Helt grundlæggende koster det i snit ca. 30.000 kr. at få den ud og køre.

Det gælder service til knap 15.000 kr. plus andre "småting", der er skal fikses, inden man fyrer op i V8'eren. Med Ferrari ved man, at vælger man den billige løsning, bliver det dyrere i længden.

Inden 2017-sæsonen drillede kalechen. Det viste sig at være et simpelt problem, men når der er mange småting, løber det op. Beløbet rummer dog også udgiften til tandremmen, som skal skiftes hvert tredje år. Det koster ca. 15.000 kr. pr. gang.

Hertil kommer årlig afgift selve leasing-ydelsen (se den oprindelige leasingkontrakt her).

Den korte version er, at bilen har kostet ca. 3.000 kr. pr. måned, når den holdt stille, og ca. 8.000 kr. pr. måned når jeg kørte i den. Beløbet inkluderer finansiering af købet af bilen uden registreringsafgift, betaling af afgifter i de måneder, den kører, kaskoforsikring når den kører – og stilstandsforsikring når den står stille.

Med fire måneder på plader bliver det i snit 4.500 kr., hvoraf en del af beløbet dog går til afskrivning på bilen. Nettoudgiften er ca. 70.000 kr. pr. år.