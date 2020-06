HUSKER DU? Den nat chefen kørte Porsche 918 Spyder med Michael Christensen

“Hej Mikkel! Michael Christensen skal køre en Porsche 918 Spyder fra fabrikken i Stuttgart og til København i forbindelse med Copenhagen Historic Grand Prix (tilbage i 2015, Red.), hvor bilen skal deltage. Der er 1.000 km, og den skal køres nordpå om natten, så han har brug for en co-pilot. Har du lyst?”.

Spørgsmålet, som jeg altid har ventet på, fik mig til at blive bomstille. Måske nåede det at runge i telefonen, inden jeg sagde ja, for personen i den anden ende måtte rykke for et svar, inden jeg fik mig samlet til at udbryde: “JA for h......!”.

Turen fandt sted natten mellem torsdag den 30. juli og fredag den 31. juli 2015, og det blev lige så fantastisk, som det lyder. Og det er en oplevelse, jeg stadig tænker tilbage på den dag i dag. Den hvide Porsche fik lov til at spadsere alt, hvad den har lært med både Michael og mig bag rattet, og jeg nød hvert et minut både med bilen og selskabet.

Der er 998 km fra Stuttgart til København, hvilket angiveligt tager 11 timer og 13 minutter. Et par tankstop og en misset færgeafgang gjorde turen en anelse længere for os, men det var bestemt hverken bilens eller chaufførernes skyld. Sådan gik det, time for time...