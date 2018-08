Porsche 911-versionen der kom af en Fiat

Afløser for Porsche 356 Cabriolet

Bag Porche Spyder-projektet stod den daværende amerikanske Porsche-forhandler, John von Neumann, som mente, at der var behov for en Porsche 911 roadster på det amerikanske marked.

Havde havde haft succes med at sælge de åbne versioner af Porsche 356, men Porsche havde ikke planer om at lave en åben version, at afløseren, Porsche 911, så den østriskfødte John von Neumann tog sagen i egne hænder.

I 1965 fik han lov at købe et chassis med drivlinje af Porsche, og han betalte derefter Bertone for at komme med et bud på en roadster-version af Porsche 911.

Designhuset var klar med bilen til biludstillingen i Genève allerede året efter i 1966, og altså også bare et år efter at Bertones Fiat Spider blev introduceret.