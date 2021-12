#4 Renault Arkana

Renault Arkana stillede til testen på sommerdæk, hvilket måske udleverede bilens egenskaber i forhold til konkurrenterne. Uanset synetes den sværere at læse på grænserne, hvorfor man kan komme til at korrigere på reaktioner, som måske ikke fortsætter. Der er overstyring selv ved let speederslip, men det kan være svært at vurdere, hvor voldsom overstyringen bliver. I sidste ende reddes man af antiudskridningssystemet, men i glat føre er det afgørende at have en sikker fornemmelse af, hvor bilen er på vej hen. Det er ikke ligetil i Arkana.