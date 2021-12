Opinion: Vanviddet breder sig

Målet helliger midlet

Argumentet er altid, at hvis vi alle bare opfører os ordentlig, så er der ingen biler, der bliver konfiskeret. Men det gør de, og med politiets og domstolenes løbende udvidede fortolkning af, hvad der tæller som vanvidskørsel i en bil, er vi nu alle i farezonen.

Ingen kan være i tvivl om, at den ældre dame skal have inddraget sit kørekort og straffes. Begge dele sker. Hun skal i fængsel. Lovens argument for, at hun skal have konfiskeret sin bil er, at politiet vil stoppe hende i at gentage bedriften. Hun skal være en ualmindelige hårdkogt 85-årig kriminel, for at gøre det, og det er endnu sværere at forestille sig i betragtning af, hun selv ringede til politiet, da hun anede uråd.