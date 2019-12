Nye dummebøder til danske bilister

Større bøder = lovlige cykling

Argumentet er altid, at bilejere bare kan lade være og køre ordentligt, så er der ingen, der får bøder eller konfiskeret noget som helst. Det kan man aldrig tilbagevise, men retsfølelsen fordrer sammenhæng mellem forseelse og straf.

Ser vi bort fra den, og det gør vi altså i nogle tilfælde over for bilister, så kunne det helt sikkert hjælpe på den vanvittige cykeltrafik i de store byer.

Cyklistforbundet har mange forslag til, hvordan cykeltrafikken kan indrettes bedre. Men forbundet undgår det indlysende: Det er nærmest en undtagelse, at cyklister overholder færdselsloven i de store byer.

Det kunne man formentlig komme effektivt til livs ved at give cyklister en bøde på 3.000 kr. for at køre over for rødt, 2.000 kr. for at køre ved siden af hinanden eller 1.500 kr. for at tale i håndholdt mobiltelefon, mens de cykler. Ja, det sidste udløser faktisk en bøde, men politiet synes betydeligt mere engagerede i at fange bilister, der gør det, end cyklister.

Hvis bøderne for cyklister var større, ville politiet måske have større interesse i at håndhæve reglerne. Og det kan jo ikke være et problem for cyklisterne, for hvis de bare overholder færdselsreglerne, får de jo ingen bøder. Sådan er det i hvert fald for os andre.

Ovenstående er bragt, som klumme i Bil Magasinet #2001, ude 12. december 2019.