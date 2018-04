Ny bil med veteran-teknik er genialt

Den har stiv bagakslen og bladfjedre, og det er man ikke i tvivl om, når man sidder på bagsædet. Her mærker man hver en centimeter af den uendeligt hullede vej, helt til hovedbunden.

Førerpladsen ligner noget fra en Toyota fra 80'erne og inklusive det digitalur fra 70'erne, som Toyota holdt fast i helt op til 00'erne. Men bilen er næsten ny.

Jeg sidder på bagsædet af en Toyota Innova, på en tur fra lufthavnen Denpasar på Bali til hotellet, hvor jeg for nylig var på ferie.

Det var egentlig et pænt hotel, der havde sendt bilen, og det var også den flotteste bil, de havde, for den var næsten ny, selv om teknikken under metalskindet var minimum to årtier gammel.

Det er faktisk tredje gang på 17 år, jeg er på ferie på Bali, alle tre gange har jeg kørt Toyota Kijang og efterfølgere med nye navne, men næsten samme bil. Første gang kørte jeg den faktisk selv, hvilket på ingen måde var en god oplevelse.

Den perfekte bil til Bali

Men det er, antager jeg, den mest solgte bil på Bali. Der er i hvert fald ufattelig mange af dem omkring hovedstaden Denpasar, og når man kommer uden for bygrænsen, forstår man hvorfor.

Trods markante forbedringer - set over de tre gange, jeg har været der - af infrastrukturen, så er vejene stadig så dårlige, at en Mercedes C-klasse, ville blive rystet til reservedele på et kort tid.

Innova og forgængerne, som teknisk set bygger på en ældre HiLux, synes derimod at holde evigt, og det er jo afgørende, når økonomien er lille men transportbehovet stort.

Derfor er Innova den perfekte bil til Bali, også selv om jeg på mærker hver en centimeter af den manglende infrastruktur.