Nissan forsker i at lade hjernen styre bilen direkte

"Hvis jeg havde tænkt mig om, var det aldrig sket". Det tankesæt er som regel udtryk for en ubrugelig efterrationalisering, men i fremtiden kan netop tanken om, hvad der vil ske, imødegå, at det sker. Hos Nissan forsker man i, hvordan førerens tanker kan forbindes direkte til bilens mekanik.

Nissan bruger tænkehat

Nissan er nået så langt, at en "tænkehat" kan oversætte tanker til bilen, inden føreren selv er bevidst om sit valg. Den hurtige gevinst er, at reaktionstiden forkortes betydeligt. De længere perspektiver har mange andre udsigter, ikke mindst om oplevelsen af og glæden ved at køre bil.

Bil Magasinet møder manden bag projektet, Dr. Lucian Gheorghe, der har arbejdet for Nissan på et hjerne-til-bil-projekt siden 2011.

Han er drevet af hukommelsen om den perfekte køreoplevelse, som han fik allerede som 18-årig i en unik, klassisk Nissan sportsvogn. Men der er mange perspektiver i hjerne-til-bil-tænkehatten, som kan ændre måden, vi kører bil på, og måden, biler er indrettet på i fremtiden.