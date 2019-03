Nej, EU vil ikke begrænse topfarten på nye biler

"Er EU i gang med at sætte begrænsninger for bilers topfart og synes Bil Magasinet virkelig, at det er en god idé?¨

De to spørgsmål blinkede på min skærm til morgen, efter at jeg medvirkede i et indslag på TV2 Nyhederne onsdag aften.

Indslaget gjaldt et EU-forslag til påbud om nye sikkerhedssystemer på biler solgt i Europa fra 2021. Herunder et forslag, som skal gøre det, der på EU-sprog hedder 'Intelligent Speed Adaptation' (Intelligent fart-tilpasning), til standard.

Det er af nogle - og det indtryk kunne man få af tv-indslaget - opfattet som en generel fartbegrænsning som den på 180 km/t Volvo har proklameret, at de vil indføre allerede fra 2020.