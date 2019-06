Mette Frederiksens nye regeringsprogram øger CO2-udledningen fra biler

"Et stop for salg af alle nye diesel- og benzinbiler fra 2030 og skærpede miljøzoner", står der i det nye regeringsprogram, som blev annonceret sent tirsdag aften.

Hvis det skal tages helt bogstaveligt, indtræder revolutionen af det danske nybilsmarked hermed i dag. Det vil være ødelæggende for helt almindelig hverdagstrafik og helt underminere bilmarkedet, som vi kender det i dag.

Hvis det, der menes, er et stop for "ikke-elektrificerede biler", er det en anden sag. For alt efter, hvordan man definerer en hybridbil, er det godt på vej af sig selv.

Uanset er ordene i regeringspapiret en ærgerlig og hæmmende sætning, som i sidste ende stopper udviklingen af effektive, bæredygtige løsninger i forhold til både forurening i nærmiljøet og klimaet.

Målsætningen om at sænke CO2-udledningen kan være fin nok. Det er et politisk valg, som man kan være enig eller uenig i. Men at politikerne lægger sig fast på hvilken teknik, der skal til, for at nå målet, er hæmmende for udviklingen af bæredygtig transport generelt.

Der er mange muligheder for, at både benzin og diesel biler kan være en væsentlig del af Danmarks personbilpark om ti år. Ved at forbyde dem, har regeringen fravalgt alle de muligheder. Det er en skam, hvis du spørger mig eller resten af Bil Magasinet's redaktion.

Hertil kommer det grundlæggende besynderlige i, at fokusere på personbiler, mens man tilsynelandende endnu en gang helt overser tranport i vare- og lastbiler, hvorfra en stor del af CO2-udledningen stammer fra.