Mazda tilbyder gamle dyder i moderne form

Det vælter ud med nye biler, men mange af de nye modeller er versioner med teknik fra andre kendte modeller. Så selv om bilen er ny, er køreoplevelsen ofte genkendelig.

Og så er der bilerne, der skiller sig ud. Som flere nye Citroën'er. Både C3 og C5 Aircross præsenterer en markant anderledes køreoplevelse, primært på grund af en udsædvanlig blød undervogns-afstemning.

Mazda holder fast i motorer uden turbo

Den nye Mazda3 skiller sig også ud, primært på grund af en anderledes motoropbygning. For mens alle konkurrenter kun har benzinmotorer med turbo, så holder Mazda fast i motorer uden turbo.

I basismodellen med 122 hk SKYACTIV-G motor betyder det, at det maksimale moment på 213 Nm først er klar ved 4.000 o/min. Til sammenligning leverer en 130 hk VW Golf med turbomotor 200 Nm allerede ved 1.300 o/min.

Hvis man nyder turbomotorens moment, der sikrer god acceleration uden at man gearer ned, så vil man måske opleve Mazda 3 som sløv – for her skal man geare ned. Faktisk helt fra 6. til 3 gear ved 80 km/t.