Måske var det meningen, at F1 ikke skulle til København

F1 ville dele danskerne

Trods Kevin Magnussens imponerende succes, ville Formel 1-løbet have delt danskerne, ikke samlet os, og det ville ikke bare være ærgerligt, det ville være til skade for dansk motorsport i særdeleshed og begejstringen for biler i almindelighed.

Reklameværdien for København tror jeg ikke, der kan være tvivl om, men Formel 1 er en mastodont, der fungerer fremragende på tv, mens adgangen i det virkelige liv er mere begrænsende end inkluderende.

Jeg er fuldt af respekt for Lars Seiers interesse og vilje til at poste mange penge i et projekt, som helt sikkert ville samle stor opmærksomhed om København. Se bare hvilken pr-værdi Singapore har fået ud af sit engagement i F1, og set udefra lignede processen bag stærkt lobby-arbejde, som jeg også kun har respekt for. Alle gode kræfter var samlet på bedste vis.