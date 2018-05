Lov mig, at du prøver det, inden du dør. Men helst i år

Jeg behøver næppe nævne, at de første dage i min Ferrari 360 Spider, har været helt fatastiske. Den fik plader på i begyndelsen af maj, præcis da sommeren besluttede sig for at aflyse foråret, for at brage igenne med 0 til 25 grader på 4,5 sekunder.

Sommersolen giver ture i bilen, en helt ny dimension, når du kan køre taget væk. Jeg elsker det, men bliver ikke desto mindre lige overrasket over, hvor fedt det er, hvert år når sol og varme møder åben bil for første.

Det kunne ikke være arrangeret mere perfekt, da jeg hentede Ferrari ved Supercar sunday i Vejle. Bilen havde været til omfattende lak-bearbejdning (mere om dette følger), så den stod fuldstændig perfekt og blændede i solen hos MyGarage i Vejle til vores første Supercar Sunday 2018.