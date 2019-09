Langtidstest af BMW i3 S: Det er bare en bil

I april fik Bil Magasinet en ny BMW i3 S til langstidstest. Ikke fordi bilen er ny - BMW i3 blev faktisk præsenteret i 2013 - men for at blive klogere på elbilen i hverdagsbrug. Dog fik vi den seneste version i form af den kraftigere i3 S.

En del af den klogskab vi søgte, var at få fjernet nogle af de mest almindelige klichéer og irrationelle forbehold omkring elbiler generelt, så vi kan forholde os nøgternt til de mange nye, som kommer i den nærmeste fremtid.

Det er lykkedes.

Forbehold for elbiler er væk

Før vi fik vores i3 S handlede megen af redaktionens interne snak om, hvor langt vi ikke kunne køre i en elbil. Den snak er væk nu. Ikke fordi i3 S kører uendelig langt på en opladning (det gør den ikke), men fordi vi accepterer den begrænsede rækkevidde som en præmis for blitypen på lige fod med, at en benzinbil skal have skiftet olie.

Misforstå mig ikke: Redaktionen er ikke faldet på halen for elbilen som begreb, hvilket vort daglige brug af i3 S også vidner om. Men vi forholder os nu til dem på samme måde som til alle andre biler.

Det er faktisk en befrielse, fordi det føles rigtigt - sådan rent testmæssigt.