Kommentar: Voldsomme biljagter kan blive hverdag i Danmark efter lov om konfiskering af biler

Biljagterne er kommet til Danmark, og de bliver vildere. Den nye lov om vanvidsbilister rammer nemlig andre end dem, politikerne bag loven sigter mod, og har ført til en helt ny risiko på de danske veje.

Der er nu bilister, der prøver at stikke af fra politiet i stedet for at standse, fordi det er værd at prøve i forhold til den straf, der venter, hvis de bliver standset.

Politiet påkørte vanvidsbilist

Og politiet er tilsyneladende klar til at tage kampen op. Ifølge TV2 Nyhederne fik politiet den 27. april standset en person, der angiveligt kørte vanvidskørsel, da en biljagt ved Maribo på Lolland endte med, at politiet påkørte mandens bil.

Der er med andre ord lagt op til en mere vanvidskørsel på danske veje, men nu med politiet som deltagere.

Politiet har tilsyneladende fået besked på, at det er leasingbiler, der er skyld i ulykkerne på danske veje. I hvert fald rapporterer flere bilister, der er blevet stoppet af politiet for at køre for hurtigt, uafhængigt af hinanden, at betjenten indleder med at spørge, om bilen er leaset. Først derefter spørges til førerens kørekort.

Hvordan loven om vanvidsbilisme hænger sammen med leasingbiler er dog svært at se, uagtet lovens intentioner om netop det. Ifølge TV2 har politiet beslaglagt 53 biler efter den nye lov om vanvidsbilisme.

Endnu er der ikke faldet domme om konfiskering af køretøjer.