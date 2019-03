Kommentar: Udviklingen i bilindustrien overhaler Lars Løkke's klimamål indenom

Producenter tager sin del af regningen

De kommende år vil elbiler være dyrere at producere, så de bliver dyrere for kunderne, og indtjeningen bliver ringere for producenterne. Den nyudnævnte øverste chef for Mercedes, svenskeren Ola Källenius, mener, at elbilen økonomisk set skal gennemleve en overgangsperiode på fem til syv år, før den er 100 procent prismæssigt konkurrencedygtig.

Men han og Mercedes er klar til at påtage sig sin del af udgiften som en investeringen i fremtidens marked, og han ser ikke subsidiering som en afgørende faktor.

”Hvis elbilerne hjælpes på vej med kontante præmier og lavere afgifter, fremskyder det processen, der hvor sker, men det er ikke afgørende for elbilernes udbredelse på sigt”, siger Ola Källenius, som dog er mere forbeholden over for infrastrukturens indflydelse på elbilernes udbredelse.

”Hvis elbilkunder oplever udfordringer med at oplade deres biler i forskellige sammenhænge, så vil det spille ind på salget”, slår Mercedes-chefen fast.