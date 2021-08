Den forgangne uge havde jeg to længere udflugter i henholdsvis den nye Citroën C4 og den nye Nissan Qashqai. Mere om begge biler i kommende numre af Bil Magasinet. Det er hæftede mig ved, var brændstofforbruget i de to, som bør være en øjenåbner for hetzen mod diesel-bilen og begejstringen for opladningshybrider.

Citroën'en var den nye C4 med den 4-cylindrede 130 hestes 1,5 BlueHDi motor og automatgear. Jeg kørte knap 800 km - 400 km frem og tilbage - på blandet vej herunder en del motorvej, og som det fremgår af billedet i toppen blev det til 4,5 liter/100 km, eller 22,2 km/l. Den er opgivet til 26,3 km/l.

Nogle dage efter blev det til knap 400 km - ca. 200 km frem og tilbage - i den nye Nissan Qashqai i versionen med mildhybrid-teknik, 158 hk, forhjulstræk og Xtronic automatgearkasse, og under noglelunde samme vejforhold. Som det fremgår af billedet blev det til 13,5 km/l. Den er opgivet til 15,9 km/l.

Forskellen i gennemsnitshastigheden skyldes, at der var en del køkørsel i Citroën'en, hvilket næppe har været til gavn for brændstoføkonomien.