Klumme: Miljødebatten er afsporet

Denne klumme er første gang bragt i Bil Magasinet nr. 1903.

En anden sandhed

Jeg er begyndt at lytte til Donald Trump – igen. Siden kort efter han tiltrådte som USA’s præsident for godt to år siden, har jeg undgået at lytte til ham, fordi han aldrig sagde andet end sludder, som kun de mest fanatiske, lokale fans kunne bruge til noget. Nu er jeg begyndt at lytte til ham igen. For det han siger nu, er så fjollet, at det er blevet til “stand up”-komik fra den virkelige verden. Og det er underholdende.

Når det gælder miljødebatten i forhold til CO2-udledning, har den endnu ikke nået det underholdende stadie. Jeg er dog alligevel tæt på at afstå fra at følge med i debatten, som har antaget samme karakter af skinger råben, som Donald Trump havde, da han tiltrådte som præsident – og for den sags skyld også før.

Jeg bliver træt før tid, når jeg hører, at jeg skal afstå fra at se Netflix, fordi deres servere bruger strøm, at jeg skal spise ris hentet langt væk frem for kød, der produceres her hvor jeg bor, og at jeg skal køre elbil frem for dieselbil. Altså medmindre jeg havde tænkt mig at flyve, for så er en dieselmotor bedre end en jetmotor. Alt sammen i CO2-udledningens hellighed.

Skal jeg følge alle gode råd, der vil redde kloden, er den eneste løsning, at jeg begår selvmord, så jeg ikke er her længere.

Men det er jeg, og netop mængden af bydende påbud og skræmmende forudsigelser har fået mig til at vende tilbage til en af mine få grundregler i livet: Når for mange har for travlt med at fortælle mig for meget sandhed, er det sjældent en rigtig sandhed. Så er CO2-problemet en sandhed på højde med det meste af Donald Trumps sludder?