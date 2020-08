Vil du kunne huske en Toyota Aygo om 20 år?

Flere årtiers bilkultur vil være væk

Problemet er ikke transportmidlet i sig selv. Problemet er den samme gevinst for variation, kultur og velfærd, som de eksotiske biler er i dag. Med Aygo’s død i det dansk Strandvejs-billede dør et stykke dansk kultur. Det gør os fattigere som mennesker i almindelighed, men ikke mindst som danskere.

Om 20 år vil vi stå tilbage med oplevelsen af, at flere årtiers bilkultur er væk, og på samme måde, som vi beklager dyrearters forsvinden i naturen, vil vi slå os selv oven i hovedet og sige: “Hvorfor var der ikke nogen, der tænkte på det”?

I juli stødte jeg på endnu en forhindring, som vil fjerne et stort antal gamle biler fra de danske veje. Jeg har købt en bil, der er registreret som varevogn på papegøjeplader. Det er en dieselbil, og den er fra 1989, hvilket betyder, at den ikke har partikelfilter. Dermed var den fra 1. juli 2020 forment adgang til Danmarks miljøzoner. Det vil sige den indre by i København/Frederiksberg, Odense, Aalborg og Aarhus. Jeg kan faktisk ikke køre på arbejde i den.

Som med alle de almindelige biler, der bliver skrottet, når de er 15 år eller før, er argumentet om, at man ikke vil have forurenende biler i tæt bebyggede områder til at forstå. Men det betyder også øget forbrug. Vi skal skifte bil ud hele tiden. Ikke for at tilfredsstille den indre forbrugsdrøm, men denne gang med argumentet om, at det er godt for miljøet.

Jeg tror, det ville gavne miljøet, hvis vi holdt gang i vores eksisterende bilpark lidt længere, og det bliver i hvert fald en fattigere kultur, når den danske bilparks historie køres til skrot på samlebånd.