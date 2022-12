Klumme: Kan biler fra Kina have karaktér?

Det er udfordringen for de mange nye mærker, der introduceres i Danmark i øjeblikket. Det kan vel være fine biler, der gør alt eller meget rigtigt og fornuftigt, men det giver os stadig ikke rigtig en idé om, hvad der er for en bil. For der følger ingen historie med, og så har vi ikke noget at relatere til.

For nogle modeller og mærker bliver det historieløse historien i sig selv. Altså det at modellen hedder noget sjovt, ser helt anderledes ud og at den kommer fra et sted, vi ikke har hørt om - eksempelvis biler fra Kina. Det kan mærker og modeller måske leve af i en periode, men det tror jeg ikke, de kan på længere sigt.

