Klumme: Har vi stadig egen bil i 2043?

Jeg fornægter ikke, at bilbilledet netop nu er tættere på revolution, end det har været siden Hammelbilen blev præsenteret i 1887, men jeg tror ikke, at efterspørgslen efter privat transport pludselig bliver overtaget af nye generationer, der ønsker at køre mere end én på elektriske cykler, som de deler med mange andre. Jeg tror, de vil køre bil, og de vil have deres egen.

Bilen – hvad den så end må blive drevet frem af – er og bliver en del af vores velfærd. Sådan en vil vi alle gerne have. Ikke alle med bevidstheden om, at det skal være af den ene eller anden slags, sådan som du og jeg har, men alle med ønsket om den frihed, der ligger i at have egen bil til rådighed.