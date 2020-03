KLUMME: Giver min benzindrevne Volvo virkelig CO2-problemer for kloden?

Udemokratiske midler for den gode sag

Stadigt flere giver udtryk for, at der skal andre drastiske og sågar udemokratiske midler i brug for at tvangsgennemføre de forholdsregler, som forskerne påpeger er nødvendige for at redde kloden.

Det er den, der går til grunde, fordi min Volvo udleder CO2, når jeg kører rundt i den, og dermed forårsager en generel temperaturstigning på kloden, der medfører livstruende klimaforandringer af enhver art.

De forskere, der siger noget andet, er ifølge klimaets folkelov ikke rigtige forskere og for at sikre en tilstrækkelig hurtig klimarevolution af samfundet, er det nu på tale, simpelthen at forbyde udtalelser fra “de forkerte” forskere, mens “de rigtige” forskere skal på skoleskemaet over hele landet.

