Klumme: Det gode Skat

“Jeg har aldrig haft problemer med Skat” proklamerede min gode ven Henrik med et forbavset udtryk i ansigtet. “Jeg har læst historierne og hørt om folk, der bøvler med etaten, men jeg har aldrig haft problemer”, lød det.

Henrik og jeg har gået i gymnasiet sammen. Vi ses stadig, og snakken falder altid på biler. Siden gymnasiet var han en del år i forsvaret, inden han blev selvstændig coach og konsulent. For to år siden valgte han at forfølge en gammel drøm om at arbejde med biler, da han sammen med en kompagnon etablerede SL Leasing i Hjørring, hvor han bor. I gymnasiet var Henrik bedre til matematik end mig (ret meget bedre, faktisk), så jeg forudså, at han havde regnet den ud. Men leasingmarkedet har været et omtumlet forretningsområde ikke mindst de seneste to år, så jeg forudså også problemer og udfordringer. Men det har der ikke været meget af, forsikrer Henrik.

Tre biler til kontrol hos Skat

”Vi har 100 biler ude at køre nu, og jeg har haft tre biler til kontrol hos Skat. Den ene var spot on, de to andre blev minimalt justeret. Det betragter jeg som godkendt. Al kontakt, jeg har haft med Skat, har været simpel og nem, og jeg kan ikke genkende den generelle klagesang, som jeg også læser om i Bil Magasinet. Jeg har en oplevelse af, at så længe man arbejder efter reglerne, og vurderer bilerne reelt i forhold til afgiftsfastsættelsen, så fungerer systemet faktisk fint”, forklarer Henrik, som dog indrømmer, at hans forretning primært gælder nyere tyske prestigebiler, hvor der som regel ikke er tvivl om værdien.