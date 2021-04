Klumme: Den 'sorte' opladningshybrid er misforstået

Opladningshybrider er situationsfølsomme

For to år siden var opladningshybriden, Plug-in Hybrid eller PHEV bilen starten på klodens redning. Nu bliver den udskammet som en pædofil i en børnehave. Forbrugtallene er fiktive og ingen benytter sig af muligheden for at lade bilen op, lyder beskyldningerne.

Kendsgerningen er, at potentialet er der. Hvis opladningshybridbilens potentiale bliver adresseret, kunne den reducere den danske bilparks CO2 udledning betydeligt på kort tid.

Men det starter med, at vi skal forstå, at nye diesel-biler faktisk er en god løsning for mange bilister, den almindelige hybridbil er til gengæld ikke for alle, og opladningshybridbilen har stort potentiale - hvis den bliver brugt rigtigt. Men man skal være opmærksom på, at hybridbiler ikke er for alle.

Den seneste uge har jeg kørt opladningshybrid. De første fire dage kørte jeg under 30 km om dagen, og sørgede for at lade bilen op, når jeg kunne. Benzin-motoren startede ikke, og mit brændstofforbrug blev af bilen opregnet til 300 km/l. På 5. dagen havde jeg en udflugt 180 km væk. Jeg startede på el, men havde brugt al strøm efter 42 km. Derefter tog benzin-motoren over. Jeg kunne ikke lade på mit bestemmelsessted, og efter 360 km var mit brændstofforbrug på 18 km/l.

Men set over hele ugen, har jeg sparet alle fromme mennesker for en masse CO2, forbi jeg har brugt min PHEV-bil, som den er tiltænkt. Og det er pointen. Hvis jeg skulle køre 360 km hver dag, ville det være en dårlig løsning. Her ville en effektiv diesel være bedre for både miljø og klima.