Kan køreglæde ligge i farven?

Det er svært ikke at være glad, når man sætter sig bag rattet af en bil, der er så gul, som denne Suzuki Swift Sport.

Ugens opgaver omfattede omstigning fra en sort Mercedes-AMG S63 4Matic til den nye Suzuki Swift Sport. Alene prisen af det ekstraudstyr, der var hængt på den store Mercedes, til i alt lige knap fire milkoner kr., rækker til tre Suzuki Swift Sport.

Alligevel tog jeg mig selv i, at smøre en solidt grin ud over hele skålsædet af den gule Suzuki. Og det startede, endnu inden jeg havde låst bilen op. Med tryk på dørhåndtaget. Nøglefri adgang og start er standard.

Den nye Suzuki Swift Sport er vitterlig sjov at køre. Den nye turbo-motor er punchy fra start, styretøjet er direkte, og så virker Swift'en, så let at køre, som den er - bogstavelig talt. Den vejer faktisk mindre end en VW Up.

At både affjedring og dynamik er mere til touring end GTi-spas, som måske også gør den mere brugbar end forgængeren, er noget andet, og forbeholdene bliver syltet ind i en gul tåge, som smører smilet ud i hele kabinen, alene på grund af farven.

Og det er jo også en del af køreoplevelsen. Hvis jeg føler mig glad bag rattet, er det jo ligegyldigt, om det er på grund af dynamikken eller farven?

Jeg frygter, at man bliver træt af gul over tid, men her og nu kan ingen tage den gule køreglæde fra mig.

