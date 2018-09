Jaguar står foran afgørende Canon-moment

Du kender sikkert historien om Kodak. Det var producenten af celluloid-film, der sad så tungt på markedet, at firmaet ikke fandt anledning til at hoppe på den nye digitale teknologi.

Da revolutionen indtraf, var det for sent, og Kodak gik konkurs.

Kodak lod teknikken bestemme

Faktisk var Kodak tidligt ud med et digitalt kamera, men de skrottede projektet, fordi det jo truede deres kerneforretning. Men i øvrigt så de første digitalkameraer fjollede ud. De forholdt sig til den nye teknik, og dermed mindre til, hvad kunderne ønskede.

Jeg har altid undret mig over, at et moderne digitalt spejlrefleks-kamera ligner de gamle analoge kameraer. Deres form var dikteret af den funktion, der lå i, at de skulle rumme en film, der kunne køre frem og tilbage i kamerahuset.

Det er digitale kameraer ikke dikteret af, og de første professionelle digitalkameraer fra blandt andet Kodak så vitterligt helt anderledes ud. Men der gik ikke længe, før professionelle digitalkameraer havde næsten samme form som de gammeldags.

Fordi det var det, kunderne ville have.