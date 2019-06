Hyundai Nexo er bilen, der kører luften renere

Brændselcellen laver brint om til strøm og vand. Strømmen udnytter elmotoren på 163 hk direkte. Den giver Hyundai Nexo, der har Audi Q5-størrelse, en accelleration fra 0-100 km/t på 9,2 sekunder og en topfart på 179 km/t.

Vandet lukker den ud af et lille rør, der sidder midt under bilens flade bund. Det sker når man stopper bilen, hvor stilfærdigheden brydes af en pumpe, der lægger vandet i en pyt lige under bilen.

Brint tankes som benzin

Til formålet skal man bruge brint, som tankes på næsten samme måde som benzin, og det tager ca. lige så lang tid. Eneste udfordring er, at der ind til videre kun er otte brint-tankstationer i Danmark, heraf ligger de to i København. De øvrige seks ligger i Aalborg, Køge, Korsør, Aarhus, Kolding og Esbjerg.

I maj fik København otte brint-taxi'er, i form af otte styk Toyota Mirai.

Jeg vil gerne redde miljøet, men jeg tror det skal ske med teknologi.

Kald mig bare klimatosse.