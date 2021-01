Hvor langt kører plug-in hybrider egentlig på literen?

Kører en Seat Leon virkelig 83.3 kilometer på literen (km/l), sådan som Seat opgiver. Tallet er det officielle WLTP-tal, som bruges til beregning af registrerings- og grøn ejeraafgift. Men svaret er et rungende MÅSKE.

Kendsgerningen er, at Seat Leon e-Hybrid meget vel kan køre både meget længere og meget kortere end Seat opgiver, sådan som det stod mig lysende klart, da jeg havde bilen til test.

Men brændstof-økonomi bliver i højere og højere grad et spørgsmål om, hvad du kan præstere. For som det fremgår af testen, lykkedes det mig at køre 300 km/l over flere dage. Men er man ikke omhyggelig, kan man nemt komme ned på 10 km/l, uden at køre race på motorvejen.

Det lykkedes mig også, da jeg havde Kia Optima til test i foråret 2020. Her kom jeg også ned i nærheden af 10 km/l med almindelig brug, uden strøm på batteriet, som var opbrugt efter 42 km. Det har flere Kia-kørere siden påtalt over for mig, idet de fastslår, at de nemt holder Optima på en langt bedre brændstof-økonomi.