Hvad kører din bil på i 2030? Chefen giver sit bud!

Følger man med i bilproducenternes udviklingsplaner og strategikommunikation, ser problemet ud at til være det samme. For selv om VW kører hurtigt, for at råde bod på USA-skandalen og investerer milliarder i elteknologi, så synes der stadig at være et stykke vej uden asfalt til elektrificering af hele produktionen – også hos VW og andre.

Siden har flere store bilproducenter, heriblandt ikke mindst Ford, meddelt, at de stopper produktion og salg af fossilbiler i Europa fra 2030. Med andre ord er bilproducenterne ved at spore sig ind på de politiske ønsker.

Så er det politikerne, der har fået bilproducenterne til at skiftet strategi, eller er det bilproducenterne, der ser økonomiske muligheder i, at kunderne bevæger sig i den retning, som politikerne søger vælgere i?