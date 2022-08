"Hva’ f... har I gang i på Bil Magasinet?"

Elbil magasinet?

“Hvad f... har I gang i?”, hører jeg dig skrige gennem tasterne, og ærlig talt har jeg rystet en del i bukserne over netop den reaktion, lige siden vi tog beslutningen. Jeg ved godt, at vi piller ved det helligste, og jo nærmere vi kom dagene i juni, hvor testen fandt sted, desto klarere stod det for mig, er vi nok er ét år for tidligt ude.

Udvalget af elbiler med interessant dynamik og sporty køreegenskaber er vitterligt stadig lille, og kun få af de mange 2.000 hestes elsuperbiler, du har hørt om – og vi har skrevet om – findes i det virkelige liv. Også i de henseender er elbiler mere opreklamerede, end produkterne kan bære.

Men vi gjorde det alligevel, fordi Bil Magasinet fortsat skal være magasinet, der følger med derhen, hvor bilerne kører, for at vi kan fortælle dig om det, og for at påvirke producenterne til at gøre det bedre. I den henseende har vi virkelig en mission med elbilerne. Al elbilsinteresse samler sig om rækkevidde, ladehastigheder og infrastruktur. Få – for nu ikke at sige ingen medier – interesserer sig for, om de kører godt, sikkert og underholdende.

Det vil Bil Magasinet, ligesom vi altid har villet det, og Handling Day er det rigtige sted at starte – selv om vi er et år for tidligt ude. Så er Bil Magasinet blevet til Elbil Magasinet? Helt og aldeles ikke.