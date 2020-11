Honda Jazz: Den kan det hele uden at være bedst til noget

Høj pris på hybrid-Honda

Jazz fås kun med én drivline: En 1,5-liters benzinmotor med hybridteknologi og en systemydelse på 109 hk.

Reelt fungerer Jazz mest som en elbil. Hondas særlige hybrid-konstruktion gør nemlig, at det oftest er de to elmotorer, der driver bilens trækkende hjul via en trinløs gearkasse, mens benzinmotoren fungerer som lader for elmotoren. Kun i køreprogram 'Engine Drive' som på for eksempel motorvej driver benzinmotoren forhjulene.

Når man accelererer kraftigt, tager omdrejningerne dog til som i en almindelig bil. Løsningen gør det let at opnå et lavt brændstofforbrug selv ved almindelig kørsel.

Honda Jazz stiller med andre ord med mange fordele, som gør den oplagt ud fra en rationel betragning. Men prisen er en udfordring.

Der fås tre udstyrsversioner til 215.000, 234.000 og 253.000 kr., mens Cross-udgaven starter ved 284.000 kr. Det betyder, at du skal vælge Jazz med lommeregneren frem for med hjertet.