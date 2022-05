Lige siden jeg så Fiat Dino Spider første gang, har jeg været betaget af den. Jeg synes simpelthen, det er en af verdens smukkeste cabriolet'er, hvorved den jo slår flere åbne Ferrari'er (undtaget Ferrari 250 GT California fra 1957).

Jeg har også kørt Dino et par gange, og jeg blev ikke skuffet, hvilket formentlig også skyldes Ferrari V6-motoren, som den jo deler med Ferraris Dino-modeller og Lancia Stratos. Dino Spider og Coupé var i produktion fra 1966 til 73.

Det her er den Fiat, der retfærdiggør familieskabet med Ferrari. Jeg kiggede på mange i 00'erne og vidste, at det var da, jeg skulle slå til, for at få værdigevinsten med. Jeg slog jo ikke til - men jeg fik ret.