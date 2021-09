Bil Magasinet er klar med det første rent digitale særtryk nogensinde. Det gælder en stortest med elbiler, hvor Polestar 2 vinder, og en duel mod Tesla Model 3. Det er - ikke overraskende - Polestar, der har købt særtrykket. Det er altså vigtigt at forstå, at Polestar ikke har købt sig til resultatet - de har blot betalt for rettighederne til de to artikler, efter vi har skrevet dem.

Du kan læse begge artikler, som de så ud i Bil Magasinet, lige herunder.

Bil Magasinet har altid produceret særtryk til bilimportører.

Det vil sige, at vi har taget en eller to artikler fra et magasin, efter en bilimportørs ønske, og produceret en særligt tryksag. Det har næsten altid været tests, hvor importøren af vinder-biler finder det fordelagtigt at distribuere artiklen af egne kanaler. Typisk i forhandlernes salgslokaler.

Bil Magasinet producerer stadig trykte særtryk, som har en værdi i udstillingslokalerne hos forhandlerne, hvor kunderne venter, men for første gang har vi produceret en ren digital løsning, som også har den fordel, at alle kan få adgang til den pågældende test gratis, fordi en bilimportør har betalt for det.

Denne gang gælder det Polestar, som vandt stortesten med VW ID4, Mercedes EQC, Ford Mustang Mach-E og Polestar 2 i juni 2021 (BM2106).

