Gi' gas Toyota, I kan godt

Det er den fedeste minibil, jeg har kørt i år. Yaris GRMN virker som om den er skabt af ægte motorsportsfolk, helt ned i de små detaljer, men uden teater-effekter og kunstig befrugtning.

En helt igennem ærlig, opløftende oplevelse, som selvsagt skydes ned af, at bilen slet ikke kan købes. De 400, der bliver produceret, er solgt for længst.

Jeg elsker de små GTi-modeller. Det er befriende, at man kan have det sjovt, uden at ramme kilometerbegrænsningen ved 250 km/t, og heldigvis kommer der flere og flere af dem.

Langt de fleste benytter de simple løsninger og billige tricks: En lidt større motor, en ekstra spoiler og lidt god lyd. Det sidste er vigtig for totaloplevelsen, så hvis ikke motoren har det i sig, så laver man den bare, via højttalere, membraner eller spjæld i udstødningen.

Jeg forventede noget lignende, da jeg satte mig bag rattet af Toyota Yaris GRMN, som er Toyota's bud på en ægte lomme-GTI, men den er helt anderledes, og på en helt fantastisk måde.

Her er ingen fartpilot, start/stop-funktionen er sløjfet. Det er ærlig talt også træls, at det er en 3-dørs, mest fordi sidedørene er så store, at det svært at komme ind og ud af bilen i parkeringsbåse.

Men i modsætning til mange konkurrenter, er det de ærlige løsninger, der skal til, for at resten af bilen spiller. Og det gør den bare.