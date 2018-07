Fra Danmarks flotteste Ferrari til møgbeskidt

Siden har der været tid til at bruge bilen, og som de to foregående sæsonener blev den kørt godt og grundigt.

Jeg holder næsten altid sommerferie i Danmark, hvor jeg til gengæld gerne kører rundt, dels på Bornholm, hvor jeg er vokset op, og dels i Vestjylland, hvor familien har et sommerhus.

Begge steder er der veje til masser af udflugter. Når jeg er på Bornholm, kører jeg gerne øen rundt en gang om dagen. Jeg kan ikke være en uge i Jylland, uden at besøge CC Cars i Ans ved Viborg, og det falder let at finde andre udflugtsmål, alene for køreturens skyld.

I år er det hidtil blevet til godt 4.000 km.

Inden vi nåede så langt, skulle bilen selvsagt gøres klar og dermed serviceres. I år var der kun mindre reparationer ud over olieskift, så Formula Automobile fik den køreklar for knap 15.000 kr. Jeg har regnet med, at det koster 20.000 kr. om året, at få den gjort køreklar, så det er ok.