Hverdags-Ferrari med stil er landet i Danmark

Det er få forundt, at komme bag rattet af Ferrari Roma, så da chancen bød sig, slog jeg til. Og så endda i København. Det giver en anden og mere præcis oplevelse at køre nye biler på hjemmebane end i udlandet.

Søren Juul var første Bil Magasinet-mand i Ferraris nye indstignings-model. Det skete ved en præsentation i Italien i august.

Første indtryk: Søren Juul kører Ferrari Roma i Italien

Nu er skønheden så landet i Danmark, og i første omgang blev det til en kort tur rundt i København. Langt nok til at glæde sig over, at også Ferrari's billigste model har fået hele mærkets DNA. Den er gudesmuk, ekstremt responsiv i alt, hvad man gør, og så er den lækker.