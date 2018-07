Er Mercedes ved at lave en Audi-front?

Tjek fronten på de to Mercedes-modeller.

Det kunne være to udgaver af samme model, men det er to helt forskellige modeller i to helt forskellige prisklasser. Den grå er den nye Mercedes A-klasse, den sorte er den nye Mercedes CLS – men fronterne er næsten ens på de to.

Forlygterne er så ens, at jeg har studeret dem nøje for at afgøre, om de er ens. Det er meget tæt på. Det samme gælder grillen. Det er påfaldende, hvor ens de to biler er set forfra.

Audi's grillstrategi i Kina

Audi har kørt "grill-strategien" i flere årtier. En designchef fortalte mig en gang, at dette primært var af hensyn til det kinesiske marked, som er Audi's største. Her giver den uniforme grill indtryk af, at man kører en "rigtig" Audi, uanset hvilken model, man køber. Og det virker i Kina.

I Europa er vi mere opmærksomme på, at den store, dyre model ikke tager sig ud som en minibil, hvilket - måske - har givet Audi en udfordring, når det bliver svært at skelne en A1 fra en A8 set lige forfra.

Eller det er mig, der er galt på den?

I hvert fald er Mercedes begyndt at arbejde i samme retning, så må det være fordi det virker. Det er i hvert fald påfaldende med A-klasse og CLS.