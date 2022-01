Er dette virkelig en trafikbøde?

"... den er til politikerne"

Hvad betjenten har forsøgt at forklare, er givet vis det uforklarlige i de 500 kr. til Offerfonden, som bliver lagt på ved trafikbøder over 2.000 kr. Betjenten fik det oversat til "For the politicians" - altså "til politikerne", hvilket sådan set er en præcis beskrivelse af begrebet. Er man ikke dansker, lyder det som noget korrupt.

Det blev ikke bedre, da betjentene kom retur med selve bøden og kvitteringen for pengene. Den var skrevet i hånden på almindeligt linieret papir. Politiet har åbenbart ikke en kvitteringsformular for modtagelse af penge i politibiler.

"Er jeg blevet snydt af en korrupt betjent", spurgte min ven mig. Til det kunne jeg svare, at det er tror jeg ikke, han er. Men det er ikke svært at forstå, hvis det lyder og ser lidt underligt ud for en EU-borger i Danmark.