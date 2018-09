Er Coventry bilismens vugge?

Venlighed eller oprigtighed

Jeg elsker dem - englænderne, der gerne retter dig og pointerer, at de er britter - fordi stereotypen som regel følges af en overstrømmende venlighed og oprigtig interesse i at snakke. Og i dette tilfælde, gerne om biler.

Det gør jeg også gerne.

Jeg har aldrig gennemskuet, om de gør det af venlighed, fordi det er god etikette at samtale oprigtig med gæster, eller om de vitterlig synes det er interessant at høre mine fjollede danske indspark, fordi det er en del af deres internationale kultur – det de selv kalder Commonwealth – at høre hvordan verden ser uden for centrum, som jo er Storbritanien.

Jeg forsøger at anerkende Tony's påstand om Coventry som bilens vugge, men han har givet vis mødt tvivlende journalister fra kontinentet før mig, måske ikke mindst fra Tyskland, og han er klar med en opfølgning.