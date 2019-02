En særdeles dyr trekantet Mercedes-reservedel

En flig af oplevelsen

Lige nu kan jeg faktisk købe mig til en flig af oplevelsen via e-bay.

En tysker fra Stuttgart har sat en rotor med tilhørende rotorhus til salg. Det er bare to stykker metal, og der står ikke noget om, at de to dele har været i brug - men angiveligt er det originale Mercedes-dele produceret i 1971.

Der blev faktisk bygget 16 stk. C111, men prototypen blev brugt til flere eksperimenter. Efter at Mercedes besluttede sig for ikke at gå videre med wankel-motoren, begyndte de at eksperimentere med dieselmotorer i bilen.

Sælger forlanger 90.000 kr. for wankel-delene, og det jeg synes jeg, er meget for en lille flig. Til gengæld håber jeg stadig at komme bag rattet af en C111 via Mercedes. Rammer man Mercedes-museet i Stuttgart rigtigt, kan det formentlig godt lade sig gøre. Håber jeg. Lykkes det, hører du garanteret mere.

Jeg linker til annoncen her, vel vidende, at den vel kan være fjernet, da det jo er en annonce.