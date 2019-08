Ekspert: Elbiler er en dårlig løsning for klimaet

Elbiler giver dårlig værdi for pengene, hvis målet er at reducere transportsektorens klima-påvirkning hurtigt. Hybridbiler giver en langt større effekt, her og nu, mener Nick Molden, der er administrerende direktør for Emissions Analytics.

Nick Molden og Emissions Analytics medvirkede i afsløringen af VW's amerikanske diesel-skandale, da firmaet påviste, at emissionerne fra VW's diesel biler var langt større uden på landevejen, end de var i laboratorier.

Målingerne afslørede, at VW benyttede et snydeprogram, der kunne afsløre at bilen blev mål i laboratorie, og dermed gøre motorens forbrænding renere i en kort periode.

Da Emissions Analytics blandt andet står for måling af bilers emission på landevejen med mobilt måleudstyr, kunne firmaet afsløre VW's snyde soft ware.

Det er chefen for dette firma, Nick Molden, der nu påpeger, at hybridbiler i øjeblikket giver 14 gange bedre klimaeffekt på længere sigt, end rene elbiler, fordi hybridbilerne lettere kan udbredes hurtigt.

”En af vores største udfordringer er udskiftningen af bilparken, som typisk kører på vejene i op til 12 år. Det betyder, at det er en meget langsom proces at udskifte hele bilparken.

I betragtning af de udfordringer og forbehold, der er omkring overgangen til elektriske biler, vil et mere effektivt alternativ give hurtigere effekt. Da CO2 har en lang levetid i atmosfæren, vil en lille ændring for mange bilister her og nu, give langt større klimaeffekt i længden, end en stor ændring for få bilister. Vi er nødt til at optimere brugen af ​​industriens tilgængelige batterikapacitet for at lette en kritisk tidlig reduktion, forklarer Nick Molden.