DS7 Crossback: Prisen er da ligegyldig

Gættede 100.000 kr. under

Så der var triumf i stemmen, da prisen på 400.000 kr. blev afsløret, og reaktionen fra pressen var stilfærdig begejstring.

Men er det godt?

Selv hvis man opregner DS7-konkurrenterne blandt mindre prestigefyldte mærke og modeller, er det en stærk pris i betragtning af bilens størrelse og udstyr.

Men bliver luksus-modeller i den klasse solgt på prisen, eller er en høj pris en del af dét, man "betaler for" - bogstavelig talt?

En del af de seneste års succes for de tyske prestigemærker er helt sikkert, at de prismæssigt er rykket ned, hvor de konkurrerer med "folkelige" mærker. Men gælder det også, når et folkeligt mærke gør det?

Er DS7 en folkelig bil?

Man kan argumentere for, at DS7 faktisk ikke er folkelig. Dens stil er avantgarde, den er ikke specielt rummelig i forhold til for eksempel en VW Tiguan og fremfærden er luksusblød.

Men sælger DS rent faktisk flere biler, fordi prisen er 400.000 kr. frem for hvis den var 500.000 kr.? Jeg er ikke sikker.

Som bilentusiast kan jeg derimod kun være begejstret. DS er et dejligt skud i en helt ny retning, der flytter bilen som begreb - i hvert fald på det danske marked.

Jeg glæder mig til at køre mere i den.